Alten: titre en hausse, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Alten progresse de près de 2% à Paris, alors qu'Oddo a annoncé ce matin maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 165 à 176 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie les résultats jugé 'solides' d'Alten en 2022, avec une MOA de 11.1%, supérieure aux attentes (vs ODDO BHF & Css : 10.9%) et aux standards historiques du groupe, malgré un effet prix/salaires défavorable.



Oddo met en avant les perspectives de croissance 2023 solides. Le management table sur une légère détérioration de la MOA vs 2022, mais restant à un niveau supérieur à 10% (vs ODDO BHF : 10.4%).



Alten a également dévoilé son plan de développement 2023-2026 qui vise une MOA supérieure ou égale à 10% et un nombre d'ingénieurs d'environ 70 000 d'ici 2026, impliquant une croissance annuelle moyenne proche de 9%, rapporte l'analyste.



'Alten se traite actuellement à moins de 10x VE/EBIT fwd 12 mois, ce qui représente une opportunité', conclut le broker.





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +1.67%