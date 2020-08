Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : Simon Azoulay à plus de 20% des votes en AGO Cercle Finance • 07/08/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - Simon Azoulay a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 juillet, directement et par l'intermédiaire de SGTI qu'il contrôle, le seuil de 20% des droit de vote en AGO et détenir 14,91% du capital, 20,39% des droits de vote en AGO et 25,90% des droits de vote en AGE. Ce franchissement de seuil résulte du remembrement d'une quotité de 500.000 actions Alten ayant fait l'objet d'une donation temporaire d'usufruit au profit de l'Ecole Normale Israélite Orientale.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -1.33%