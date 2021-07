Alten s'envole grâce à un retour à la croissance plus rapide que prévu

(AOF) - L'action Alten bondit de 10,75% à 132,90 euros et survole le marché parisien, le groupe d'ingénierie et de Conseil en Technologies ayant dévoilé des chiffres d'activité marqués par une reprise organique plus rapide que prévu. Les revenus ont progressé de 12,5 % à 1,395 milliard d'euros au premier semestre. La croissance s'est élevée à 2,9% en France et à 18,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité du semestre a progressé de 3,4%, dont -0,1% en France et +5,7% hors de France.

La reprise de l'activité du groupe d'ingénierie et de Conseil en Technologies a été plus forte qu'anticipé au deuxième trimestre. Elle est en forte progression et s'établit à 29,8%, dont +24,9% en France et +32,6% à l'International.

A données constantes, le rebond organique est de 19,7%, bénéficiant d'un effet de base de comparaison favorable. En France, la croissance organique atteint 21,3% ; hors de France, elle est de 18,8%.

Sur l'ensemble du semestre, la plupart des secteurs d'activité sont en croissance, de plus de 10% pour certains (Ferroviaire, Naval, les Sciences de la Vie, ...). Seuls l'Automobile et l'Aéronautique Civil restent en recul par rapport à l'avant Covid (premier trimestre 2020), même s'ils progressent par rapport au deuxième semestre 2020.

" Le retour de la croissance organique est intervenu plus rapidement qu'anticipé mais la pérennité et l'intensité de la reprise dépendront évidemment de l'évolution de la crise sanitaire ", souligne le groupe.

Si le contexte reste inchangé, Alten devrait réaliser en 2021 une croissance organique " satisfaisante ".

Enfin, le groupe continuera également à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa politique de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement, principalement à l'international.

Invest Securities a réitéré sa recommandation à l'Achat avec un objectif de cours nettement relevé à 139 euros contre 128 euros précédemment, sans même tenir compte à ce stade d'un éventuel attrait spéculatif sur le titre après les opérations Capgemini-Altran et Adecco-Akka.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.