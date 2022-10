Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten: s'enfonce sous les 110E, risque de rechute sur 99E information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Alten rechute sous les 110E et ressort par le bas d'un petit 'flag' 113,7/110E, ce qui induit un risque de consolidation en direction du 'gap' des 104,5E du 6 juillet et un retracement ultérieur du plancher annuel des 99,2E du 4 juillet.





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -3.78%