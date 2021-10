Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : retrace exactement le zénith des 141,6E du 31/08 information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - C'est n'est peut-être que provisoire mais Alten -qui ouvre un gros 'gap' au-dessus de 135,9E, retrace exactement le zénith annuel et historique de clôture des 141,6E du 30/08: il ne reste plus qu'à égaler le plus haut absolu intraday des 142,8E du 31/08

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +5.66%