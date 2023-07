Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : retour sur le 'gap' des 138,6E ? information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Alten ricoche à 2 reprises sous 145E et se prépare à refermer le 'gap' des 138,6E.

Le titre retrouvera ensuite du soutien au niveau du support des 137,4E du 26 juin ou des 135,9E du 15 mars (et ex-zénith du 12 août dernier).





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -2.43%