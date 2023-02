Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alten: résultat net part du Groupe de 457,6 ME en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 17:46

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 29,3% à 3 783,1 millions d'euros en 2022 (+14,2% en France, +37,6% hors de France). À périmètre et change constants, la croissance est de +17,7% (+12,3% en France et +20,7% hors de France).



La marge opérationnelle d'activité a progressé de 31,2% à 419,6 ME. La marge opérationnelle d'activité s'inscrit à 11,1% du CA (10,9% en 2021).



Le résultat opérationnel s'élève à 592,9 ME (soit 15,7% du CA). Après prise en compte de la charge d'impôt pour 137,6 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à 457,6 ME.



' Le début de l'année 2023 s'inscrit dans la continuité des tendances observées sur 2022. La demande reste solide ' indique le groupe.