Alten : renoue avec les 119E, peut viser 123,8E

(CercleFinance.com) - Alten qui renoue avec les 118E, tente de confirmer son rebond amorcé le 2 mai sur les 110E.

Le scénario pourrait être celui d'une reprise en 'V' mais de nombreux obstacles vont se succéder : cela commence à partir de 123,8E (plancher testé à de multiples reprises du 7/11 au 5/12/2023) et se poursuit à 127,4E (ex-support des 5 et 11 janvier, lequel coïncide avec le 'gap' des 127,5E du 25 avril).







