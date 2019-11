Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : renoue avec les 105E du 11 octobre Cercle Finance • 25/11/2019 à 17:13









(CercleFinance.com) - Alten renoue avec les 105E du 11 octobre et valide sa sortie d'un canal baissier borné par 101E. Les prochains objectifs se situent au niveau des résistances situées à 105,9E puis 1074,6E (ex-'gap' du 20 septembre) puis 111E (zénith du 21/08) avant de s'attaquer au record des 113,4E du 26 juillet.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +3.96%