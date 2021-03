Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : refranchit le cap des 96,7E Cercle Finance • 08/03/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Alten refranchit le cap des 96,7E, résistance du 18 décembre, 14 et 21 janvier et tente de s'extraire du corridor 86/97E, ce qui validerait un potentiel de +11E jusque vers 108E et probablement 108,6E, l'ex-'gap' du 21 février 2020.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +3.52%