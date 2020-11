ALTEN rachète SDG

(AOF) - Alten a annoncé l'acquisition de SDG, principalement qualifié en analyse et gestion des données, intelligence artificielle et gestion de la performance. L'entreprise est présente en Europe du Sud, aux États-Unis et se développe dans d'autres domaines. SDG connaît une croissance rapide, compte 950 employé, a réalisé un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en 2020 avec une rentabilité d'exploitation supérieure à 10 %. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

