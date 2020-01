(AOF) - Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'Alten a atteint 687,6 millions d'euros, en progression de 12,1% (+4,3% en France et +18,5% à l'International). A données constantes, l'activité a progressé de 7,3% : + 4,3% en France et + 9,8% à l'International. En France, la croissance organique a ralenti, impactée par un jour ouvré en moins et une base de comparaison très défavorable. « Le dernier trimestre 2018 avait enregistré une progression exceptionnelle », a souligné le groupe de R&D externalisée.

A l'International, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Italie et la Suisse enregistrent une forte progression.

Après deux années de croissance organique supérieure à 10%, Alten prévoit un retour à une croissance plus normative en 2020, dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2019. Enfin, le groupe compte accélérer son développement grâce à sa stratégie de croissance externe ciblée, en particulier à l'international.