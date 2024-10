Alten, plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD à la mi-séance du lundi 7octobre 2024

(AOF) - Alten (-5,39% à 91,35 euros)

Le spécialiste des prestations de conseil et d'ingénierie en technologie est lanterne rouge de l'indice SBF120 ce lundi. Selon une source de marché, Bank of America est passé de neutre à sousperformance sur le titre. La baisse dépasse les 31% depuis le début de l'année.

Points clés

- Leader mondial de l’ingénierie et des services technologiques, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 32 % et l’international, bien dont l’Amérique du nord pour 13 %, l’Allemagne pour 9 %, l’Espagne pour 7 %, l’Italie pour 7 %... ;

- Activité répartie entre l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux et l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms et secteurs industriels, à 21 % de l’aérien, défense et naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles, notamment en Amérique du nord et en Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9 administrateurs, étant minoritaire avec 14,73 % des actions et 25,62 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielles et croissance externe visant à moyen terme 75 % des revenus à l’international ;

- innovation conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Après 5 acquisitions en 2023, poursuite de la croissance externe autofinancée par une trésorerie nette de 300 M€.

- Situation financière très saine, avec 2 Mds€ de capitaux propres et un ratio dette sur fonds propres négatif de 15 %.

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays ;

- Résultat des négociations en cours pour l’acquisition auprès d’Atos des activités « Worldgrid » de solutions digitales pour l’énergie et les " utilities " ;

- Objectif 2024 d’une croissance organique abaissée et désormais anticipée entre 1,1% et 1,4%. La marge opérationnelle d'activité devrait être comprise entre 8,7% et 8,9% pour l'ensemble de l'anné;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, contre 50 000 fin 2023 et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2023 de 1,50 €.