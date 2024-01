Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: objectifs durables validés par le SBTi information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Alten annonce que le SBTi (Science-based Targets initiative) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, considérés comme conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et la trajectoire 1,5°C à horizon 2050.



D'ici 2030 et par rapport à 2019, le groupeAltens'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1(émissions directes)et 2 (émissions indirectes liées à la consommation énergétique) de 59,8 % en valeur absolue, ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 de 55 % en intensité, d'ici à 2030 et par rapport à 2019



En validant également auprès du SBTi sa démarche environnementale long terme, Alten s'engage à atteindre l'objectif de Zéro émission nette pour 2050.





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -0.47%