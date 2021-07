Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : nouveau record absolu au-delà de 132,5E information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Depuis le franchissement de la résistance historique des 118E, Alten enchaine les records et inscrit un nouveau plus haut absolu au-delà de 1232,5E, bien au-delà des 120E (clôture de la veille). Au-delà de la résistance/sommet de canal des 125E, la hausse funiculaire devient hyper-parabolique: un doublement de valeur par rapport au précédent plancher des 70E de fin octobre est plausible (objectif 140E) dans un tel contexte.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +10.33%