(CercleFinance.com) - Alten: négociations exclusives pour le rachat de Worldgrid information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 08:05









(CercleFinance.com) - Atos annonce être entré en négociations exclusives avec Alten pour la vente de son activité Worldgrid pour une valeur d'entreprise engageante de 270 millions d'euros.



Worldgrid fournit des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises dans le secteur de l'énergie et des services publics. L'entreprise emploie actuellement près de 1 100 employés et a généré en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros avec un portefeuille de clients diversifié et historique.



La transaction envisagée assurerait une continuité entière du service pour les clients stratégiques et les employés de Worldgrid.



La clôture de la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024.



Simon Azoulay, Président-Directeur Général d'Alten, a déclaré : ' Worldgrid est une entreprise unique dont le savoir-faire et l'expertise sont unanimement reconnus. Son positionnement viendrait renforcer et compléter celui d'Alten dans le secteur de l'énergie et des utilities. Leur rapprochement permettrait d'approfondir nos relations avec nos clients stratégiques, en particulier dans le nucléaire, en leur offrant une palette inégalée de services à valeur ajoutée '.





