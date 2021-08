Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : M. Simon Azoulay dépasse les 5% de DDV information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - M. Simon Azoulay a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 31 juillet 2021, le seuil de 5% des droits de vote en assemblée générale ordinaire de la société. Ce franchissement de seuil résulte du remembrement, le 31 juillet 2021, de 633 550 actions Alten à droit de vote double ayant fait l'objet d'une donation temporaire d'usufruit au profit de l'Ecole Normale Israélite Orientale.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +2.16%