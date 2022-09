Alten : Invest Securities réduit légèrement son objectif de cours

(AOF) - Invest Securities a réduit son objectif de cours de 120 euros à 118 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Alten après l’annonce des résultats semestriels. Si ceux-ci sont « excellents », le bureau d’étude souligne également que le potentiel de l’action est insuffisant. « Il nous semble prématuré d’être plus positif sur la valeur, les perspectives du groupe ne pouvant selon nous pas être totalement immunisées contre la dégradation macroéconomique », prévient par ailleurs l’analyste.

Points clés

- Leader européen du conseil en technologies créé en 1988, intervenant dans l’ingénierie et R&D externalisées et les systèmes d’information et réseaux internes ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€ réparti entre la France pour 35 % et l’international, bien dont l’Amérique du nord pour 13 %, l’Allemagne pour 9 %, l’Espagne pour 7 %, l’Italie pour 7 %... ;

- Portefeuille de clients équilibré entre les BFA, services et secteur public pour 24 %, l’énergie et les sciences de la vie pour 20 %, l’automobile pour 16 %, l’aéronautique et spatial pour 12 % ;

- Modèle d’affaire positionné sur l’ingénierie (75 % des revenus dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux et l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & PMT, cybersécurité, infrastructures cloud) visant pour le moyen terme 75 % des revenus à l’international ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres, étant minoritaire avec 14,83 % des actions et 24,25 % des droits de vote ;

- Situation financière très saine, avec des capitaux propres à 58 % du bilan et une trésorerie élevée de plus de 220 M€.

Enjeux

- Stratégie de développement par déploiement de structures transverses, diversification sectorielles et acquisitions à l’international ;

- Stratégie d’innovation conçue comme vecteur de croissance avec 2 forces -la maîtrise des métiers des clients combinée à la capacité d’expertise multisectorielle : efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets / répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale qui sera affinée dans 2 ans et se décline en 3 axes : réduction des émissions de CO2 -énergies renouvelables, économies d’énergie dans les data centers et innovation durable / économie circulaire -tri et recyclage des déchets, préservation de la biodiversité / sensibilisation des collaborateurs / contribution aux stratégies RSE des clients ;

- Poursuite des acquisitions (4 au 1 er semestre).

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Recrutements massifs en 2022 (42 000, pour atteindre les 50 000 en 2024) :

- Spéculations récurrentes sur la cession de la position de 9,2 % dans Ausy ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays, la France, l’Espagne et l'Allemagne étant les plus rentables ;

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 31 % au 1 er semestre, objectif 2022 : poursuite des acquisitions ciblées et « croissance organique satisfaisante, bien supérieure à 10 % au 2 nd semestre».

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.