Alten: hausse de près de 3% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Alten publie un chiffre d'affaires de 2108 ME au titre du 1er semestre, en hausse annuelle de 2,9%. En France, l'activité progresse de 5,7%, à 692 ME, et de +1,6% à l'international, à 1415 ME.



'La France et l'Europe du Sud réalisent une progression organique satisfaisante. L'Asie et l'Amérique du Nord sont stables. L'Allemagne, l'Europe du Nord et de l'Est, ainsi que le Royaume-Uni sont en décroissance, pénalisant l'activité du Groupe', souligne Alten.



Compte tenu de la morosité persistante du contexte macro-économique, Alten prévoit dorénavant une croissance organique comprise entre 1,1 et 1,4 % sur l'ensemble de l'année.



En conséquence, Alten s'attend à ce que son taux d'activité soit légèrement inférieur à celui de l'an passé, de même que le ratio de couverture des SG&A par le chiffre d'affaires.



La marge opérationnelle d'activité sera donc impactée et devrait être comprise entre 8,7 et 8,9 % pour l'ensemble de l'année.





