Alten : hausse de +4% du résultat net pdg en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 2 624,0 ME en 2019 en hausse de 15,6% par rapport à 2018. A données constantes, l'activité progresse de 10,7% (10,2% en France ; 11,2% hors de France). Le résultat opérationnel d'activité progresse de +16,4% à 260,8 ME. Le résultat opérationnel s'élève à 238,2 ME (+11,2%). Le résultat net part du Groupe ressort à 164,2 ME en hausse de +4%. Le free cashflow s'élève à 160,3 ME. Il a presque doublé par rapport à 2018 (+94%). ' Après deux années de très forte progression organique (plus de 10%), la croissance redeviendra plus normative en 2020, dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2019 ' indique le groupe.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -0.18%