Alten: hausse de 12,2% du chiffre d'affaires au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 17:52

(CercleFinance.com) - Alten publie un chiffre d'affaires de 2048 ME au titre du 1er semestre 2023, en hausse de 12,2% par rapport à la même période un an plus tôt, aussi bien tiré par la dynamique à l'international (+13,5%) que par l'activité en France (+9,4%).



' Au second trimestre, comme anticipé, la croissance de l'activité a ralenti à 8,7% : 6,7% en France ; 9,7% hors de France. A données constantes, la croissance est de 8,6% (6,7% en France ; 9,6% hors de France) ', indique Alten.



La plupart des secteurs d'activité progressent, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Défense & Sécurité, l'Industrie, et l'Electronique et la quasi‐totalité des zones géographiques sont en forte croissance organique.



Dans ce contexte, et même si le rythme de croissance ralentit, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante en 2023, d'environ 10%, et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.