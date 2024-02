Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten : franche cassure du support des 140E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Alten valide une franche cassure du support des 140E du 13 février, lequel coïncide avec le support moyen terme issu du plancher majeur des 107E du 27/10/2023: le titre risque de corriger jusque sur 128E, le 1er palier de soutien incontestable, apparu du 5 au 11 janvier dernier.





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -4.58%