Alten enregistre une croissance interne de 12,9% en 2021

(AOF) - Alten a connu un net rebond de son activité en 2021. Le chiffre d'affaires a atteint 2,93 milliards d'euros, en croissance de 25,4 %, dont 13,7 % en France et 32,9 % à l’International. Cette forte progression a été réalisée pour moitié environ grâce aux acquisitions, et pour moitié grâce à une croissance organique soutenue. À périmètre et change constants, la croissance est de 12,9% (+ 8,4% en France et + 15,7% hors de France). A données constantes, l’activité croît de 23,2% (17,7% en France et 26,6% à l’International) au quatrième trimestre.

" Le début de l'année 2022 s'inscrit dans la continuité de la tendance constatée au second semestre 2021. La croissance de l'activité dépendra de l'évolution de la crise sanitaire mais aussi des environnements géopolitiques et macroéconomiques " a commenté le spécialiste de l'ingénierie et des services informatiques.

Dans un contexte inchangé, Alten devrait " réaliser une croissance organique satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen du conseil en technologies créé en 1988, intervenant dans l’ingenierie et R&D externalisées et les systèmes d’information et réseaux internes ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€ réparti entre la France pour 39 % et l’international, bien diversifié entre l’Amérique du nord, l’Allemagne, la Scandinavie ....;

- Portefeuille de clients équilibré entre la mobilité pour 22 %, l’aérospatial, la défense et la sécurité pour 17 %, la distribution et le secteur public pour 12 %, les sciences de la vie et les autres industries pour 28 %,, la banque-finance et les services publics pour 20 %, les télécoms et média pour 14 % et l’énergie, les sciences de la vie et les autres industries pour 28 % ;

- Modèle économique : présence sous la marque Alten dans les prestations à forte marge (consulting, R&D, work packages…), le reste du cycle de services (formation, support client…) étant assuré par des filiales spécialisées / répartition de l’offre entre « core business » (études en amont et conception) et « solutions » (conseil, expertise et support) / croissance réalisée à près de 80 % en interne et fondée sur le capital humain - 85 % des salariés étant ingénieurs ou consultants / croissance externe quasi exclusivement à l’international ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil d’administration de 10 membres, étant minoritaire avec 14,83 % des actions et 24,25 % des droits de vote ;

- Situation financière très saine, avec des capitaux propres à 58 % du bilan et une trésorerie élevée de plus de 220 M€ .

Enjeux

- Stratégie bâtie autour de l’ingénierie, cœur de métier historique avec un positionnement complémentaire dans les IT services (30 % des revenus à terme) renforcé par les acquisitions;

- Stratégie d’innovation conçue comme vecteur de croissance avec 2 forces - la maîtrise des métiers des clients combinée à la capacité d’expertise multisectorielle et les compétences digitales : efforts de R&D concentrés sur 8 programmes et 100 projets / répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale concentrée sur 3 axes : réduction des émissions de CO2 - énergies renouvelables, économies d’énergie dans les data centers et innovation durable / économie circulaire - tri et recyclage des déchets, préservation de la biodiversité / sensibilisation des collaborateurs ;

- Poursuite des acquisitions.

Défis

- Gestion du capital humain en France marquée par les difficultés à recruter et maintenir les compétences ;

- Indicateurs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays, la France l’Espagne et l'Allemagne étant les plus rentables ;

- A fin septembre 2021, hausse de 20,7 % du chiffre d’affaires dont les acquisitions représentent + 10 %.

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.