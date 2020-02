Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : en hausse, mais un analyste reste neutre Cercle Finance • 19/02/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le titre Alten avance de +0,7% ce mercredi, au lendemain de résultats 2019 'satisfaisants' selon Oddo BHF (neutre sur la valeur), bien que le résultat net 'pâtit d'éléments non-récurrents'. 'Cette publication plutôt satisfaisante à première vue, avec un EBIT en ligne et un excellent FCF, est obscurcie par des éléments non récurrents et non anticipés qui reflètent vraisemblablement quelques difficultés sur la croissance externe à l'international', explique Oddo BHF. L'analyste confirme au passage son objectif de cours de 115 euros, pour un potentiel limité, de l'ordre de +3%.

