Alten : en hausse après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% ce matin après l'annonce des résultats du 1er semestre 2020. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1 240,4 ME en baisse de 4,0% par rapport à juin 2019. A données constantes, l'activité décroît de 7,3% (- 13,7% en France ; - 2,2% hors de France), fortement impactée par la crise sanitaire au second trimestre. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 75,2 millions d'euros, en recul de 35,6% par rapport à juin 2019. Le résultat opérationnel s'élève à 68,7 ME (soit 5,5% du CA) et le résultat net part du Groupe s'établit à 60,6 ME. ' Le recul organique de l'activité au deuxième semestre sera proche de celui du deuxième trimestre. La marge opérationnelle d'activité devrait donc être inférieure à celle du premier semestre 2020. Alten poursuivra au second semestre sa politique de croissance externe, selon une stratégie de diversification sectorielle et géographique ' indique le groupe.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +6.84%