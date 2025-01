Alten, Eiffage, ID Logistics, LVMH...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Alten

En 2024, la croissance de l'activité d'Alten s'établit à 1,8% à 4,14 milliards d'euros : 4,8% en France, 0,4% hors de France. À périmètre et change constants, l'activité est en légère décroissance : -0,2% (+4,8% en France et -2,6% hors de France). "Les secteurs Défense & Sécurité, Aéronautique Civil, Ferroviaire et Énergie continuent de croître. La croissance organique reste satisfaisante en France et en Europe du Sud. A l'inverse, le recul de l'activité est sensible au Royaume-Uni et en Europe du Nord. En Asie et en Amérique du Nord l'activité décroit légèrement", indique le groupe.

Compagnie des Alpes

Le groupe de loisirs publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eiffage

Le groupe de construction dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

GTT

GTT a reçu, au cours du premier trimestre 2025, une commande de la part de son partenaire, le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries, pour la conception des cuves de trois nouveaux grands éthaniers (VLEC), les plus grands VLEC au monde. Ces trois éthaniers offriront chacun une capacité totale de 100 000 m³, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT. Les VLEC pourront transporter différents types de gaz liquéfiés tels que de l'éthane, de l'éthylène, du propane, du butane, du LPG et du propylène.

Groupe Partouche

Le spécialiste des jeux d'argent précisera ses résultats annuels.

ID Logistics

ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires 2024 de 3,27 milliards d'euros, en croissance de 19,1%. Cette bonne performance intègre le chiffre d'affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023. Retraitée de cet effet périmètre et d'un effet de change légèrement défavorable en 2024, la croissance est de 17,2% à données comparables par rapport à 2023. Au cours de l'exercice 2024, ID Logistics a démarré 26 nouveaux dossiers.

LVMH

Le groupe de luxe dévoilera ses résultats annuels.

Opmobility

Opmobility annonce que lors de sa réunion du 11 décembre 2024, le conseil d'administration a décidé l'annulation de 1 500 000 actions propres, soit 1,03% du capital social, une opération qui prendra effet le 29 janvier 2025. A la suite de cette réduction de capital, le capital social de l'équipementier automobile sera ramené de 145 522 153 actions à 144 022 153 actions d'une valeur nominale de 0,06 euro, soit un montant de 8 641 329,18 euros. La participation de la holding de contrôle Burelle SA sera ainsi portée, après cette opération, de 60,01% à 60,63% du capital social.

Sartorius Stedim

Le fournisseur de solutions intégrées pour l'industrie pharmaceutique présentera ses résultats annuels.