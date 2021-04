Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : efface la résistance 103E, vers un re-test du zénith Cercle Finance • 27/04/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - Alten efface la résistance majeure des 103E (après une douzaine de tests depuis le 6 avril): le titre s'ouvre un potentiel de hausse jusque vers 118E, ce qui validerait le retracement du zénith historique du 20 janvier 2020.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +5.41%