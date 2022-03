Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten: échoue de peu sous 135E, finit à 130,7E information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Alten échoue de peu sous 135E, finit à 130,7E: dommage car au-delà des 131E, le titre serait sorti par le haut de son canal baissier (on y a cru jusqu'à la mi-journée du 11/03) et se serait élancé -au-delà de la récente résistance des 137,3E- en direction du 'gap' des 144,1E du 11 février





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +2.27%