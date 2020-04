Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : croissance de 7,3% du CA trimestriel Cercle Finance • 27/04/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Alten affiche un chiffre d'affaires de 690,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 7,3% (+4% à périmètre et change constants), avec un repli de 0,1% en France et une hausse 13,2% à l'international. 'Ce trimestre a bénéficié d'une saisonnalité favorable (+0,6 jour ouvré), mais a été fortement pénalisé au mois de mars par le début de la crise sanitaire, en Chine, dès la fin janvier puis en mars en Europe, et enfin aux Etats-Unis', explique le groupe. Avant un possible rebond au second semestre, et au mieux des informations dont il dispose à ce jour, Alten estime que son activité pourrait fléchir d'environ 9% au premier semestre 2020 par rapport à la même période 2019 (à périmètre constant).

