Alten: croissance de 31,3% de l'activité au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'établit à 31,3% au premier trimestre 2022 à 681,1 ME.



La croissance est de 18,9% en France et 38,6% à l'International. À périmètre et change constants, la croissance est de 20,7% (14,9% en France et 24,2% hors de France).



Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Finances/Tertiaire, de l'Électronique, de l'Automobile et de l'Aéronautique Civile.



La plupart des zones géographiques sont en forte croissance organique, supérieure à 20%. Seules la Scandinavie et la Suisse ont une croissance inférieure à 10%.



' Dans un contexte inchangé, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée ' indique le groupe.