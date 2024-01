Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: chiffre d'affaires en hausse de 7,6% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - lten publie un chiffre d'affaires de 4068 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 7,6% par rapport à 2022, avec une activité en hausse de 10,2% en France et de +6,4% à l'international.



La société estime avoir réalisé une croissance ' satisfaisante ' en 2023 et en ligne avec ses prévisions.



Comme anticipé, la croissance organique (+9%) a ralenti au cours de l'année 2023, reflet de la normalisation de l'économie.



'Ce ralentissement devrait se confirmer au cours du premier semestre 2024, avant un rebond attendu au second semestre', anticipe la société qui vise 'une croissance organique satisfaisante en 2024' et indique vouloir poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée.







