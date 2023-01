Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten: CA annuel en hausse de 17,7% en comparable information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Alten publie un chiffre d'affaires de 3,78 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, un chiffre en hausse de 29,3% par rapport à 2021. A périmètre et change constants (pcc), la croissance ressort à 17,7%.



En France (31,1% de l'activité), le chiffre d'affaires a progressé de 14,2% (ou +12,3% à pcc), tandis qu'à l'international (68,9% de l'activité), il progresse de 37,6% (ou +20,7% à pcc).



Au quatrième trimestre, l'activité croit de 25,8% : +9,6% en France, +34,3% à l'International. A données constantes, la croissance est de +14,9% (+9,6% en France ; +17,6% hors de France).



La plupart des zones géographiques sont en forte croissance, supérieure ou égale à 10%, précise le groupe.



Quant aux perspectives, le groupe estime que 'le début de l'année 2023 s'inscrit dans la continuité des tendances observées sur 2022' avec une demande qui reste solide.



'La croissance de l'activité dépendra de l'évolution des environnements géopolitiques et macroéconomiques', conclut Alten.





