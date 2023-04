Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : bondit vers 155E, vers un re-test des 160E information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Alten bondit vers 155E, via l'ouverture d'un 'gap' au-dessus de 148,5E... mais surtout, le titre pulvérise la résistance des 150E des 16 et 20 février, des 3 et 6 mars puis des 13 et 18 avril.

Alten s'ouvre le chemin du retracement des 160E, l'actuel zénith historique établi les 4 et 5 janvier 2022.





Valeurs associées ALTEN Euronext Paris +3.57%