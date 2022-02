Alten: Berenberg remonte sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi son objectif de cours sur Alten, qu'il porte de 160 à 172 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg estime que le groupe d'ingénierie et de services informatiques 'tourne aujourd'hui à plein régime'.



Dans son étude, le broker fait pourtant remarquer que le titre du spécialiste technologique évolue sans grande tendance depuis le début de l'année malgré l'annonce d'une croissance organique 'solide' sur le quatrième trimestre.



'De par son statut de pure-player sur les marchés à plus forte croissance (services informatiques et digital) et de par la reprise des dépenses de recherche et développement, nous pensons que ses perspectives à moyen et long termes restent attractives', explique Berenberg.



Au vu de ses robustes performances de quatrième trimestre et de ses excellentes perspectives pour 2022, le courtier décide de rehausser sa cible.