Alten : assemblée générale à huis clos

(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité, Alten annonce que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le 18 juin à 10 heures à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires pourront suivre la retransmission en direct, par audio conférence. Exceptionnellement, ils n'auront pas la faculté de poser de questions durant l'assemblée, mais pourront poser leurs questions par écrit en envoyant un courriel.

