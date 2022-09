Alten: activité en hausse de 19,8% au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 09:34

(CercleFinance.com) - Alten a présenté ses résultats pour le premier semestre. La société connaît une croissance organique soutenue. A périmètre et taux de change constants, l'activité croît de 19,8% (14,5% en France et 22,8% hors de France).



Le résultat opérationnel d'activité atteint 208,6 ME, en hausse de 52,1% par rapport à juin 2021. La marge opérationnelle sur activité atteint 11,4% malgré des salaires plus élevés.



Le résultat opérationnel atteint 186,9 ME (soit 10,2% du CA). Il comprend 15,4 ME de paiements en actions et 6,2 ME de coûts non récurrents (dont 5,6 ME de période d'earn-out).



Le résultat financier atteint 0,4 ME. Après prise en compte d'une charge fiscale de 48,3 ME, le résultat net du Groupe s'élève à 139,0 ME.



Après prise en compte des flux sur les acquisitions (-116,0 ME), les investissements financiers (+1,6 ME), et des dividendes (-44,1 ME), la trésorerie nette s'élève à +62,4 ME à fin juin.



ALTEN dispose d'une capacité d'investissement saine pour de nouvelles acquisitions (gearing : - 4,1%).



Sous réserve de conditions similaires, Alten atteindra une croissance organique et une marge opérationnelle sur activité satisfaisantes au second semestre 2022.