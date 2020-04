Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten : absence de dividende pour 2019 Cercle Finance • 08/04/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Alten déclare 'ne pas disposer, à date, d'une information suffisamment fiable pour établir des prévisions d'activité pour 2020' et annonce que son conseil d'administration a décidé de ne pas proposer le paiement d'un dividende au titre de 2019 à l'assemblée générale. 'Cette décision permet à Alten de préserver ses ressources financières pour protéger l'avenir, dans un contexte où l'ensemble des parties prenantes, notamment les collaborateurs, sont tous solidaires du groupe et contribuent à l'effort collectif', explique-t-il. Alten ajoute 'prendre les mesures adéquates pour limiter les impacts négatifs de la crise, résultant de la baisse d'activité, tel que le recours au chômage partiel lorsqu'il existe des dispositifs dans les différents pays dans lesquels le groupe est implanté'.

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris 0.00%