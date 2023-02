Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: vente en VEFA d'un immeuble à Toulouse information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Cogedim, filiale d'Altarea, annonce avoir vendu en VEFA (vente en état futur d'achèvement) à Midi Foncière détenu par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées et gérée par MIDI 2i, l'immeuble Urbanclay, à Toulouse.



Ce programme d'immobilier de bureau, d'une surface de 2.975 m², préfigure le nouveau pôle tertiaire du quartier Jolimont, au sein de l'écoquartier de Toulouse Guillaumet, un projet mixte conçu par Altarea et Crédit Agricole Immobilier.



Réparti sur cinq étages, Urbanclay proposera des plateaux de bureaux d'environ 500 m² divisibles en deux espaces équivalents et disposant chacun de deux loggias extérieures. La livraison du bâtiment est prévue pour le deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris -0.16%