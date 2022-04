Altarea va proposer des bornes de recharge ultra-rapide pour les véhicules électriques sur ses sites

(AOF) - Altarea Commerce a annoncé la signature d’un partenariat avec Electra, spécialiste français de la recharge rapide de véhicules électriques. Avec pour ambition d’équiper l’ensemble du patrimoine d’Altarea Commerce de sites de bornes de recharge ultra-rapide (150-300 kW) à horizon 2024, ce sont 19 sites qui proposeront à leurs clients visiteurs la possibilité de recharger leur véhicule en 30 minutes seulement. A travers ce partenariat, Altarea Commerce entend ainsi inscrire ses actifs dans l’évolution des mobilités urbaines, tout en contribuant activement avec Electra à la transition écologique.

Les deux groupes s'associent par le biais d'une joint-venture. Ces dispositifs pourront ensuite être déployés sur les futurs projets immobiliers du Groupe en zone urbaine.

" Nous avons fait un choix audacieux et ambitieux avec Electra, start-up française qui propose un équipement performant avec des hubs de recharge ultra-rapide, et une expérience client fluide et fiable en zone urbaine. Cela correspond à nos objectifs environnementaux et à notre souhait d'accompagner les évolutions des besoins en termes de transports dans la ville durable de demain " déclare Rodrigo Clare, Directeur Général Délégué Patrimoine & Finance, Altarea Commerce.

