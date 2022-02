Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: un partenariat avec CAA finalisé information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Conformément aux accords annoncés en juin dernier, Altarea et Crédit Agricole Assurances indiquent avoir finalisé leur partenariat portant sur la création du fonds Alta Infrastructures spécialisé dans le commerce dans les gares européennes.



A cette occasion, le groupe de développement immobilier a cédé 49% des sociétés exploitant les concessions de commerces portant sur la Gare Montparnasse et cinq gares en Italie (Milan, Turin, Rome, Padoue et Naples).



Ces actifs représentent une surface cumulée de 42.000 m2, génèreront 24 millions d'euros de revenus locatifs bruts annuels net de redevance aux opérateurs ferroviaires. Le portefeuille de gares accueille plus de 130 millions de visiteurs par an.





