Altarea surprend en renonçant au rachat de Primonial

(AOF) - Altarea a informé le marché que l’acquisition de Primonial ne pouvait être réalisée dans les conditions convenues. Cette opération avait été annoncée en juillet dernier. Dans le cadre de la revue de la documentation juridique dont certains éléments n‘ont été communiqués que le 25 février, le promoteur indique avoir constaté que les conditions convenues pour l’acquisition du Groupe Primonial début mars n’étaient pas remplies « du fait du non-respect - tant sur le fond, la forme et les délais - des stipulations du protocole d’acquisition signé en juillet 2021 » .

Altarea " déplore cette situation qui ne permet pas de réaliser l'acquisition conformément au protocole d'acquisition et avec un niveau de sécurité juridique suffisant, et mettra tout en oeuvre pour faire valoir ses droits, protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires ".

Primonial a pour sa part pris acte de la décision d'Altarea de renoncer à son acquisition et se dit extrêmement surpris de cette décision unilatérale. " Nous allons faire constater la défaillance de l'acheteur à ses obligations par toutes les voies de droit ", a souligné la société.

Cette dernière fait remarquer sur les raisons invoquées sont essentiellement un " retard dans la transmission de la documentation et des éléments chiffrés relatifs aux opérations préalables au closing ". Primonial juge " inimaginable de remettre en question sa réalisation à seulement deux jours du closing pour cette seule raison, alors que toutes les conditions étaient réunies ".