Altarea : succès de l'augmentation de capital de 350 millions d’euros

(AOF) - Altarea a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 350 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera utilisé par la société dans le cadre du financement de l’acquisition des titres de Primonial, annoncée le 30 juin dernier. Le promoteur immobilier a confirmé le planning d’acquisition en deux temps : acquisition d’un bloc de contrôle de 60% au 1er trimestre 2022 et l’acquisition des 40% restants au plus tard à la fin du 1er trimestre 2024.

