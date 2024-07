Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altarea: retour à un RNPG positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Altarea publie un résultat net part du groupe (RNPG) positif de 26,8 millions d'euros sur les six premiers mois de 2024, contre -17,8 millions un an auparavant, ainsi qu'un FFO (résultat net récurrent) passé de 21,7 à 57,9 millions d'une année sur l'autre.



Ces résultats 'tirés par le commerce et l'amélioration du logement', et accompagnés d'une 'situation financière robuste' s'appuient sur un chiffre d'affaires de près de 1,2 milliard d'euros (en repli de 4,2%), 'aligné à 59,6% à la Taxonomie européenne'.



'Pour 2024, nous confirmons notre objectif de croissance du FFO dont le quantum dépendra de l'évolution de l'environnement macro-économique et politique', indique Alain Taravella, le président fondateur du groupe immobilier.





Valeurs associées ALTAREA 96,60 EUR Euronext Paris 0,00%