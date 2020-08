Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea : résultat net récurrent part du Groupe de 118,2 ME Cercle Finance • 07/08/2020 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 383,2 ME au 30 juin 2020 en progression de +8,1%, tiré par la croissance du chiffre d'affaires Logement (+19,5%). Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 118,2 ME (+7,2%), et atteint 7,05 E/action (+2,6%). Au 30 juin 2020, l'ANR s'inscrit en baisse à 2 724 ME, soit 163,1 E/action (-2,7% versus 31 décembre 2019, hors dividende). Le Groupe attend pour le 2ème semestre 2020 un résultat net récurrent du même ordre que celui du 1er semestre 2020.

ALTAREA Euronext Paris +3.71%