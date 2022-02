Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: résultat net récurrent de 264,4 ME en 2021 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe à 264,4 ME progresse de 34,1 ME par rapport à 2020 (soit +14,8%), grâce à une contribution positive de tous les métiers du Groupe. Par action, le FFO part du Groupe s'élève à 14,35 E (+9,3%).



L'actif net réévalué de continuation dilué est quasi stable (+0,6% à 157,4E/action). En 2021, la valeur des actifs sous gestion a progressé de +6% (+1,6% vs 2019).



L'activité locative a été dynamique tout au long de l'année 2021 (325 baux signés pour un loyer minimum garanti de 33 ME, soit le niveau de 2019).



' Le résultat opérationnel des activités de Promotion et de Commerce est attendu en progression significative en 2022 tant par rapport à 2021 que par rapport à 2019. Au total, avec l'intégration de Primonial à partir de sa date d'acquisition, le Groupe attend une progression significative de son FFO part du Groupe 2022 ' indique le groupe.





Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris +2.65%