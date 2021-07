Altarea négocie le rachat du groupe Primonial

(AOF) - Altarea a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et le management du groupe Primonial, leader indépendant de l'épargne immobilière et de l'asset management immobilier européen, en vue d'acquérir 60% du capital du groupe Primonial au premier trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024.

Le périmètre de l'opération comprend les activités d'Asset management immobilier (30 milliards d'euros d'actifs immobiliers gérés au 31 mai 2021) et de Distribution (12 milliards d'euros d'actifs conseillés), ainsi qu'une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l'Echiquier (LFDE, 13 milliards d'euros d'actifs financiers gérés), les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels (le Management, Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances).

" Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l'épargne, de l'investissement et du développement immobilier ", se félicite Altarea.

Le nouveau groupe ainsi formé aura la capacité d'intervenir, en tant qu'investisseur et développeur, sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d'actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

L'ensemble de l'équipe dirigeante du groupe Primonial restera inchangé et conservera son autonomie de prise de décision au sein du nouvel ensemble. Stéphane Vidal en restera le Président. La présidence du Conseil de Surveillance de Primonial restera confiée à un membre indépendant.