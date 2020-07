Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea : levées de fonds auprès des salariés et actionnaires Cercle Finance • 27/07/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - Altarea a indiqué vendredi soir que 82,28% des actions éligibles au paiement du dividende ont été présentées par les actionnaires au paiement en actions. Ainsi, 508.199 actions ont été souscrites pour un montant total de près de 61,4 millions d'euros. Par ailleurs, 69,09% de ses salariés ont choisi de verser leur intéressement 2019 dans un FCPE intégralement investi en actions Altarea, entrainant la création de 66.878 actions nouvelles, pour montant total de souscription de près de 7,6 millions d'euros. Ces deux opérations se traduisent donc par une amélioration des capitaux propres d'Altarea d'un montant de 69 millions d'euros. Le capital social est désormais divisé en 17.275.839 actions, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

