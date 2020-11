Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea : le CA progresse de 15,4% au 3e trimestre Cercle Finance • 05/11/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Altarea s'élève à 716,1 millions d'euros au 3e trimestre, en progression de +15,4% par rapport au 3e trimestre 2019, porté par la croissance du chiffre d'affaires Logement (+23,9%). En revanche, le CA de l'activité Commerce est en recul (-2,6%), tout comme celui de l'Immobilier d'entreprise (-14,2%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA progresse quant à lui de 10,5%, à 2,09 milliards d'euros En raison de la pandémie, Altarea estime qu'il est difficile d'estimer le résultat net récurrent (FFO) pour la fin de l'année. Ainsi, la reprise de la croissance du FFO en 2021 dépendra de la stabilisation de la situation sanitaire.

Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris +1.06%