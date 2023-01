Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: l'UE approuve deux coentreprises avec Carrefour information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création de deux entreprises communes par Altarea et Carrefour.



L'entreprise commune SNC Altacar Sartrouville détiendra et exploitera un centre commercial dénommé ' Robert Schuman ' situé à Sartrouville.



L'entreprise commune SNC Altacar Nantes détiendra et exploitera un centre commercial dénommé ' La Beaujoire ' situé à Nantes.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





