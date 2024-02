Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altarea: forte baisse du FFO en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Altarea annonce une baisse de son FFO (résultat net récurrent) à 101,2 millions d'euros en 2023 (contre 275,4 millions en 2022), un résultat net part du groupe de -472,9 millions après variations de valeurs, et un ANR de 115,7 euros par action (-26,3%).



Le dividende qui sera proposé à l'AG du 5 juin par le groupe immobilier au titre de l'exercice 2023 s'élève à huit euros par action, avec option pour un versement soit à 100% en numéraire, soit à 25% en numéraire et 75% en titres.



Altarea vise un FFO 2024 'en augmentation dont l'ampleur dépendra de l'environnement macroéconomique', et a pour objectif de FFO à quatre ans de 'dépasser le point haut du cycle précédent (plus de 300 millions d'euros)'.





